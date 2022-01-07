أول تعليق من إلهام شاهين على صلاتها بدون حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم سعيد:

بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.

وقالت إلهام لبرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت التعليقات على النحو التالي "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض.