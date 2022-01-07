بالصور| هشام عباس يؤدي صلاة الجنازة على والده وسط غياب نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيمت منذ قليل، وعقب صلاة المغرب، صلاة الجنازة على والد الفنان هشام عباس، في مقابر الأسرة في البساتين، وسط غياب نجوم الفن.

والد هشام عباس رحل عن عالمنا، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض، وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خبر وفاة الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "توفي اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس.. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال هشام إنه صلاة الجنازة لن تتم في مسجد، وستُقام على المقابر، قبل إتمام مراسم الدفن.

وكانت والدة هشام عباس، قد رحلت عن عالمنا في أبريل 2019 .