الصور الأولى من عزاء الفنان أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

وصلت قبل قليل أسرة الفنان علي الحجار، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، استعدادا لاستقبال العزاء في فقيدهم الفنان الكبير الراحل أحمد الحجار، الذي غادر عالمنا مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 يناير الجاري.

وتواجد لاستقبال المعزين، الفنان علي الحجار ونجله أحمد، وعصام نجل الراحل.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة أحمد الحجار ظهر الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد عبدالعزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.