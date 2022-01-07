ملحم زين لـ”صوت بيروت إنترناشونال” سأطرح عملين للعشاق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 9 دقائق

رغم مرور السنوات لا يزال صوت المطرب ملحم زين يصدح في عالم الاغنية اللبنانية والعربية، من خلال تقديمه الأعمال الفنية المميزة. ورغم إبتعاده لفترة عن تقديم أي جديد غنائي إلا انه يستعد في الفترة المقبلة لطرح أغنيتين باللهجة البيضاء. كما يتحضر للقيام بجولة غنائية في عدد من قارات العالم. وفي حواره مع صوت بيروت إنترناشونال يتحدث ريس الأغنية اللبنانية عن كل هذه التفاصيل فقال “إن شاء الله اذا لم تغلق كندا منافذها بسبب إنتشار “متحور كورونا- اوميكرون” سأتوجه إلى هناك لإحياء أربع حفلات. والبداية ستكون في 3 شباط-فبراير حتى 12 منه، اثنتان منهما مع المطربة نجوى كرم.

ويضيف “بعد ذلك سأسافر إلى جزر البهامس للمشاركة في cruise الذي يشرف عليه المنتج يوسف حرب وذلك لإحياء حفلة ضمن الاحداث الفنية التي تجرى فيه. ومن بعدها انتقل إلى البرازيل لإحياء مهرجان في مدينة “الباهية” بمشاركة المطربان فارس كرم وشادي جميل”.

أما عن حفلاته في منطقة الخليج فيؤكد أن لديه في شهر ايار- مايو حفلين كبيرين في دار الاوبرا في سلطنة عمان، لأعود وانطلق إلى استراليا ثم المانيا والسويد. وبخصوص مشاركته في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية قال “هناك مفاوضات لأقيم حفلة مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، لكن التوقيت لم يحدد بعد، هذا فضلا عن حفلة ستقام ضمن فعاليات “اكسبو” 2021 في دبي وايضا تاريخها لم يقرر حتى الان”.. أما عن جديده الغنائي فاشار ملحم زين انه يتحضر مبدئيا لإطلاق اغنيتين في عيد العشاق باللهجة البيضاء، الأولى من كلمات والحان محمود عيد وتوزيع عمر الصباغ اما الثانية فهي من تاليف فادي سعد وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع موسيقي لجيمي حداد. وعن عدم مبالاته بالارقام الخاصة بالمواقع الموسيقية التي تبث عبر الانترنت فقال “انا أستند إلى محبة الناس، ولا تغريني لعبة الارقام والمشاهدات التي لا يمكن الإحتكام إليها في فشل الاغنية أو نجاحها. فهذه الارقام إفتراضية وتشبه العالم الإفتراضي الذي تنتمي إليه، مثلا هناك بعض الفنانين لهم أربعة ملايين متابع في حسابهم على “إنستغرام” وعندما يحييون حفلة ما، لا يحضرها ثلاثين شخصا، فكيف لنا ان نصدق مثل هذه الارقام الوهمية؟ واظن أن إحصاء الارقام على مواقع التواصل الإجتماعي مهم بالنسبة إلى شركات الإنتاج التي تهتم بالعقود الإعلانية مع الفنانين، واول سؤال يوجهونه إلى الفنان كم بلغت أرقامك على مواقع التواصل الإجتماعي؟ إن لم يجمع الفنان العدد الكافي من وجهة نظرهم، لا يتعاونون معه، للاسف هذا هو المقياس الذي بات متبعا اليوم.

أما أليس لهذه المواقع أي إيجابيات من وجهة نظره فاوضح كلامه وقال ” أرى أن بعض الفنانين قد أفل نجمهم بعدما برزوا بقوة على “إنستغرام” كما تنتشر ظاهرة جديدة اسمها “فنانو الفاشنيستا والبلوغر” بحيث توقفوا عن الغناء واكتفوا بالظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.