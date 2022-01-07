صلاح وميسي وليفاندوفسكي إلى جائزة “ذا بيست” في 2021

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أسماء النجوم الثلاثة الذين سيتنافسون على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم 2021.

القائمة شهدت تواجد الثلاثي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وينتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز “ذا بيست” خلال حفل سينظمه الفيفا يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

“العين الرياضية” تستعرض في التقرير التالي، أرقام صلاح وميسي وليفاندوفسكي خلال العام الماضي، والتي جعلتهم يتواجدون في القائمة النهائية.

محمد صلاح

رغم أن محمد صلاح لم يحقق أي لقب في 2021 سواء على صعيد ليفربول أو منتخب مصر، لكن أرقامه كانت استثنائية.

صلاح مع ليفربول، خاض 53 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 37 هدفا وصنع 11.

ومع منتخب مصر، لعب صلاح 4 مباريات في تصفيات كأس العالم، لم يسجل فيها أي هدف، لكنه صنع 3.

ليونيل ميسي

بدوره، فإن ميسي ارتدى في 2021، قميصي برشلونة وباريس سان جيرمان، كما لعب أيضا رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

وبقميص فريقه السابق برشلونة، لعب ميسي 30 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 28 هدفا وصنع 9 أهداف.

وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، لعب ميسي 16 مباراة في كل البطولات، سجل فيها 6 أهداف وصنع 5.

ورفقة منتخب الأرجنتين، خاض ميسي 16 مباراة في تصفيات كأس العالم وبطولة كوبا أمريكا، وقد سجل 9 أهداف وصنع 5.

وعلى صعيد الألقاب، فإن ميسي توج مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا وحقق كوبا أمريكا رفقة منتخب الأرجنتين.

روبرت ليفاندوفسكي

اللاعب الثالث الذي يتنافس على جائزة “ذا بيست” هو ليفاندوفسكي، والذي توج بها عن العام 2020.

ليفاندوفسكي قدم أيضا مستويات استثنائية في 2021 رفقة بايرن ميونخ، حيث لعب معه 47 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 58 هدفا، وصنع 7.

وفيما يخص تحقيق البطولات، اكتفى ليفاندوفسكي بالفوز رفقة بايرن ميونخ بثنائية الدوري الألماني وكأس السوبر المحلي.

ومع منتخب بولندا، لعب ليفاندوفسكي 12 مباراة ما بين ودية وتصفيات كأس العالم وبطولة يورو 2020، وقد سجل 11 هدفا وصنع 4.