محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021 وضمت المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال الفيفا عبر حسابه على تويتر إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة “الأفضل” في حفل سيقام في مقر الفيفا في زيوريخ بسويسرا في 17 يناير كانون الثاني الحالي.

وجاء اختيار المرشحين الثلاثة بين 11 لاعبا كانوا في القائمة الأولية قبل إعلان القائمة النهائية اليوم.

ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 16 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف على زميله البرتغالي ديوغو جوتا.

ولا شك أن اختيار صلاح ضمن القائمة النهائية سيمنحه دفعة قوية قبل قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون بعد غد.

وتبدأ مصر مشوارها نحو حصد لقبها القاري الثامن من أجل تمديد رقمها القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي ليحصد جائزته السابعة، وذلك على حساب ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل ألمانيا والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الذي قاد فريقه للقب دوري الأبطال ومنتخب بلاده للقب بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2021 بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز والمتصدر الحالي للبطولة وربرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2020 وتوماس توخيل مدرب تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.