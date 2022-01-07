فن ومشاهير

روجينا ماذا قالت عن “مربع برمودا”؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضحت الممثلة روجينا أن جذبها إلى المشاركة في فيلم “مربع برمودا” تقديم شخصية صعبة من خلال سيناريو مكتوب بطريقة احترافية، لدور كوميدي تقدمه للمرة الأولى بعد فيلم بعد “محترم إلا ربع” مع محمد رجب.

وقالت إن آخر ظهور درامي لها كان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بنت السلطان”، بجانب باسم سمرة، وأحمد مجدي، وحسن أبو الروس، وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن فيلم “مربع برمودا” من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفي، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة روجينا بعد نجاح دورها في مسلسل البرنس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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