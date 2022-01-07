شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات تصوير وتوقفات.. زينة تعلن انتهاء فيلم "التاريخ السرى لكوثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة زينة الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بعد 4 سنوات تصوير وتوقفات، حيث نشرت فيديو من تصوير آخر مشهد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة "شكر لكل الكرو الهائل، وأحب أشكر شكلى وأحمد ربنا إنه ما اتغيرش من 3 سنين.. استنوا فيلم جامد بإذن الله".

وانطلق تصوير فيلم "التاريخ السرى لكوثر" عام 2017، إلا أنه شهد العديد من التوقفات منذ بدء تصويره، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حالياً والانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

ويعد الفيلم هو التعاون الثانى الذى يجمع بين زينة والمخرج محمد امين عقب فيلم "بنتين من مصر" عام 2009 والذى حقق نجاحاً كبيراً على المستوى النقدى والجماهيرى، وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية وحصد جوائز كثيرة، كما نالت زينة جائزة المهرجان القومى للسينما عن دورها فيه.