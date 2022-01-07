شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يشيع جنازة والده من مقابر البساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة والد الفنان هشام عباس المقامة على المقابر بمنطقة الكردى بالإباجية بالبساتين، وأدى هشام عباس والأقارب صلاة الجنازة عليه.

وكان النجم هشام عباس صور مؤخرا "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهير، مؤكداً أن الجنازة ستكون مقتصرة على الأقارب والعائلة وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا مؤخراً بصورة كبيرة وحرصاً على سلامة الجميع، كما أكد أن الوفاة أتت بشكل مفاجئ.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.