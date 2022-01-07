شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشاهير يستقبلون العام الجديد بكورونا وفنانان يتعافيان من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيروس كورونا المستجد يسيطر على العالم بأكمله، حيث أصبح يهدد العالم بأكمله، ومع بداية أول أسبوع بالعام الجديد أصيب فى مصر 9 مشاهير ما بين الفناين والمؤلفين والإعلاميين بهذا الفيروس اللعين، فيما استقبل العام الجديد أيضا فنانان بإعلان تعافيهما منه ليكون أملا لكل المصابين.



عبير صبرى وزوجها

عبير صبرى

أعلنت الفنانة عبير صبرى إصابتها هى وزوجها المحامى أيمن البياع بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "كورونا إيجابى أنا وزوجى.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفى كل مريض.. ادعولنا ربنا يشفينا".



احمد فهمى وهنا الزاهد

أحمد فهمى وهنا الزاهد

أصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى، بفيروس كورونا، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".



ايمن سلامة

أيمن سلامة

أعلن السيناريست أيمن سلامة إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله.. إيجابى كورونا رغم حصولى على التطعيم جونسون".



تامر حبيب

تامر حبيب

أعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا، معربا عن رضاه التام بقضاء الله وقدره، وكتب حبيب، عبر حسابه على انستجرام: "إيجابى كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".



عمرو اديب ولميس الحديدى

عمرو أديب ولميس الحديدى

كشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى، مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس، وكتب أديب عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".



محمد كيلانى

محمد كيلانى

أعلن الفنان محمد كيلانى إصابته بفيروس كورونا، وذك من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، إذ كتب على خاصية ستورى: "الحمد لله إيجابي كورونا".



مها الصغير

أعلنت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".



شيكو

مها الصغيرفنانان يعلنان تعافيهما من فيروس كورونا

وبالرغم من عدد الإصابات التى تزايدت مع بداية العام الجديد، لكن هناك فنانان استقبلا العام الجديد بإعلان تعافيهما من فيروس كورونا، حيث كشف الفنان شيكو عن تعافيه من خلال منشور على حسابه بـ"انستجرام" قائلا: "الحمد لله نيجاتيف كورونا بعد 9 أيام، شكرا لكل اللى سأل ودعا لى، اللى عنده جيوب أنفية زيى وفاكر إن اللى عنده الحساسية العادية فى الوقت دا من السنة لو سمحت أعمل بى سى آر، وأنا جاتلى كدا بالظبط وكنت فاكرها الحساسية العادية، واللى متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللى مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدًا.. الحمد لله"، أما الفنان الثانى فهو الفنان فراس سعيد حيث أعلن تعافيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تم تدمير الفيروس".