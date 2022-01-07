شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شعبان عبد الرحيم يرد على تصريحات شقيقه عن أزمة الورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبى الراحل، على تصريحات شقيقه عبد الرحيم التى أطلقها في أحد البرامج التليفزيونية، واتهم فيها شقيقه الثالث عصام بعدم تسليمه جزء كبير من ميراث والدهم الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث أوضح عدوية لـ"الخليج 365" أن شقيقه عبد الرحيم غير مدرك للأمور ولا يفهم ما يقوله.

وأشار عدوية: "إحنا معندناش خلافات على الميراث، لأن الورث بتاعنا من أبونا كله عقارات، ومفيش حاجة اتباعت منها حتى الآن، وإزاى واحد فينا ما خدش ورثه طالما إحنا ما بعناش"، مضيفاً: "عبد الرحيم لما عمل المداخلة في التليفزيون يا إما مش فاهم اللى بيقوله، أو حد قايله يقول الكلام دا، يا إما اتجنن، واحنا مش ولاد حرام علشان نتخانق مع بعض مهما كانت الدنيا حلوة أو وحشة".

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: "إحنا عاملين إعلام وراثة لو حد عاوز يبيع حاجة يجيب زبون، وحتى لو حد مننا اتخانق مع التانى مش هيبقى على الورث، لأن الأملاك كلها موجودة أصلا، فأبويا اتوفى وجاءت كورونا بعد وفاته بـ3 شهور والدنيا وقفت فى البيع، إحنا بعنا الفيلا بس اللى كان قاعد فيها إبويا، وكل واحد أخد حقه منها وعبد الرحيم أخد نصيبه".

واستطرد نجل شعبان عبد الرحيم: "إحنا 6 أخوات ومينفعش خمسة يتقفوا على واحد، أو حتى اتنين يتفقوا على الباقى، إحنا ماشيين بالأصول والشرع ومش هنعمل غير كدا، واعتقد من وجهة نظرى إن لو حد فينا بيطلع يتكلم فى الإعلام بيكون عاوز يسيط نفسه، وأنا شايف إن عبد الرحيم دماغه فوتت فى الحتة دى ومش عاجبنى الكلام اللى قاله".

وكان عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم قد صرح في مداخلة تليفزيونية: "عصام رفض تسليمي ورثي، وزوجته وابنتيه ضربوني وشتموني"، ليرد شقيقه عصام على الأمر وقال: "الكلام مش صحيح، عبدالرحيم جاء لمنزلي في الساعة 8 صباح أحد الأيام بشومة وقام بسبي وسب ابنتي بشتائم لا تغتفر، فما كان باستطاعتي أن أرد على شقيقي، وتركت زوجتي تتعامل معه".