ظافر العابدين.. كيف حقق حلمه مع “غدوة”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أكد الفنان التونسي ظافر العابدين سعادته بتجربة الإخراج للمرة الأولى بمشواره الفني من خلال فيلم “غدوة”، وقال إنها تجربة شائقة للغاية، وكانت حلماً بالنسبة له، وقد تحقق ويتمنى أن يكون على قدر المسؤولية.

وأضاف ظافر أنه لم يجد أي صعوبات في جمعه بين الإخراج والتمثيل، لأنه كاتب القصة، وقام بالعديد من الزيارات إلى المستشفيات للتعرف على التفاصيل المرضية وكيفية التعامل معها في حالة بطل الفيلم “حبيب”.

وحول اختياره “غدوة”، عنواناً لفيلمه كشف أنها كلمة شهيرة بتونس، تعني أننا مسؤولون عن اختياراتنا، سواء في الماضي والحاضر أو حتى المستقبل، وتأثير تلك الاختيارات على مستقبلنا، وهي مناسبة لأحداث الفيلم وهي السعي وراء الأحلام وتحقيقها.