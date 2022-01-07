شكرا لقرائتكم خبر عن بنت أصالة وأفتخر.. شام الذهبى تتغزل فى والدتها بوصلة مدح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، تدوينة مطولة فى مدح والدتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث امتدحت شام، النجمة أصالة، برسالة مؤثرة عبرت خلالها عن حبها لها وقربهما الشديد لبعضهما، ومدى تأثرها بشخصيتها.

كتبت شام الذهبى عبر حسابه على إنستجرام، "إنتى كل شيء حلو بها الدنيا.. كل ما بكبر وبشوف من ها الدنيا أشكال وألوان.. كل ما بقدّر كل تفاصيلك العظيمة.. الأصالة عنوان قلبك النقى اللى قدرتي بجهد خارق تحافظي عليه".



حساب شام الذهبى على انستجرام

وأضافت شام الذهبى: "دائما بتشوفي الخير وإيمانك بالله مش بس كلام هو الحقيقة والسر وراء كل محنك وطلوعك منها أقوى وأجمل وأنقى.. أنا اليوم حابه احكي عن تربيتك الى.. اللي كانت جزء كبير منها شخصيتك قدامي الطموحة.. الحنونة والمحبة.. المسامحة.. عمري ما شفت غير ست أصيلة ونقية من جوة.. دائما بتقومين و بتبهريني بكم الصفاء و المحبة الي بتشكل كل تفاصيلك.. أنا بفتخر اني كون بس بنت اصالة.. وبعمل جهدى، والله دائمًا يقدرني أني أكون مستحقة لهذا اللقب.. بنت أصالة وبفتخر".

وكانت أصالة نصرى، احتفلت بأعياد الميلاد والكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبى وخطيبها أحمد هلال، فى أمسية عائلية احتفالا بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس.

ونشرت شام، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد من أحبائى لكم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن، حيث نشرت المقطع عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت رسالة رومانسية قائلة: "بدّى أهديها لقلبك الحلو الّلى متله عمّرى ما شفت، بدّى أهديها للطيابة وللشهامة الّلى بروحك".