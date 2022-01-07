شكرا لقرائتكم خبر عن نظيم شعراوى قدم أدوار المناصب الرفيعة بخفة دم وبراعة فى التقمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون هيئته ووقاره وجديته ما جعل كل المخرجين يسندون له أدوار الشخصيات المهمة والرفيعة، إنه الفنان نظيم شعراوى الذى تمر اليوم 7 يناير ذكرى ميلاده، وأهم ما يميزه فى الأداء الذى يقدمه فى كل الشخصيات المهمة التى قدمها أنه كان يقدمها بصرامة وجدية ممزوجة أحيانا بخفة دم من ردود الأفعال سواء منه أو من الممثل الذى أمامه.

نظيم شعراوى قدم العديد من الشخصيات المتعلقة بالمناصب الرفيعة مثل قاضى أو وزير أو رجل مخابرات أو لواء، وأحيانا يجسد زعيم عصابة وكل هذه الأدوار كان يقدمها ببراعة فهو حقا ممثل قدير.



نظيم شعراوي

برغم كل الأدوار التى قدمها نظيم شعراوى إلا أن دور القاضى فى مسرحية "شاهد ما شافش حاجة " يعد من أشهر أدواره التى تعلق بها المشاهد المصرى والعربى، خاصة أنه قدمها بجدية شديدة وفى بعض المشاهد تخرج خفة ظله .

نظيم شعراوى قدم شخصية القاضى أيضا مرتين بعد "شاهد ما شافش حاجة" فقد قدمها فى فيلم "سر امرأة" وفى المسلسل الإذاعى "القصاص"، ونستعرض فيما يلى أشهر الشخصيات التى قدمها:

قدم نظيم شعراوى شخصية الوزير فى فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" بطولة عادل إمام، كمال الشناوى، وفاء عامر، وآخرين، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج نادر جلال وفى فيلم "زوجة رجل مهم" ظهر بشخصية مدير مباحث أمن الدولة، وهو بطولة أحمد زكى، وميرفت أمين وكان رئيس المخابرات فى العام نفسه بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وهو بطولة سهير البابلى، إسعاد يونس، يوسف شعبان، وآخرين، من تأليف إسعاد يونس، وإخراج محمد عبدالعزيز.



نظيم شعراوي

وجسد "شعراوى" شخصية رئيس النيابة عام 1976 خلال أحداث فيلم "الدموع الساخنة"، وهو بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، نور الشريف، وآخرون، من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج يحيى العلمي.

وقدم "شعراوي" شخصية ضابط الشرطة عام 1970 فى فيلم "ربع دستة أشرار"، وهو بطولة فؤاد المهندس، شويكار، عبد المنعم مدبولى وآخرين، من تأليف عبد المنعم مدبولى، وإخراج نجدى حافظ.

وفى عام 1967 عرض فيلم "جريمة فى الحى الهادى"، وجسد خلاله شخصية "ضابط المخابرات المصرية"، وهو بطولة نادية لطفي، رشدي أباظة، زوزو نبيل وآخرين، تأليف عبدالمنصف محمود، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى فيلم "بطل للنهاية" الذي عرض عام 1963، قدم الفنان الراحل شخصية رئيس المباحث الجنائية، وهو بطولة على رشدى، وجدى العربى، محمد الدفراوى، وآخرين، من تأليف على الزرقانى، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى عام 1962 عرض فيلم "اللص والكلاب" وجسد خلاله "شعراوى" شخصية مدير الأمن، وهو بطولة شادية شكرى سرحان، كمال الشناوى، وآخرون، من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج كمال الشيخ.

وجسد "نظيم" شخصية قائد الدفاع المدني عام 1960 خلال أحداث فيلم "بين السماء والأرض"، وهو بطولة هند رستم، عبدالمنعم إبراهيم، نعيمة وصفي، تأليف نجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبو سيف.