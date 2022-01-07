شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وتامر حسنى وصابرين مهنئين المصريين بعيد الميلاد: يارب أيامنا كلها محبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن والغناء المصريين عامة والأقباط خاصة بحلول عيد الميلاد المجيد، الذى يوافق اليوم الجمعة، منهم النجمة يسرا والنجم تامر حسنى والنجمة صابرين، الذين تمنوا أن يكون عيد الميلاد مباركا على كل المصريين وأن يديم الله بيننا المحبة والسلام والأمن والأمان.

وكتبت يسرا عبر حسابها على تويتر: "قال الله عز وجل: "وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾﴾.. عيد ميلاد مجيد ومبارك على كل المصريين.. كل عام وأهل مصر الطيبين بألف خير.. ربنا يديم بينا المحبة والسلام والأمن والأمان".

وهنأ تامر حسنى، المصريين بهذه المناسبة السعيدة، حيث قال: "كل عام ونحن جميعا بخير، أتوجه بالتهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويارب يجعل أيامنا كلها أعياد ومحبة"، فيما قالت الفنانة صابرين، "كل عام وكل عيد ميلاد مجيد ومصر والعالم بخير وسعادة".

وفى وقت سابق من اليوم، هنأت الفنانة رانيا عاطف، التى اشتهرت بدور الطفلة هالة فى مسرحية "هالة حبيبتى"، أمام النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، شركاء الوطن من الأشقاء الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذى يوافق اليوم الجمعة.

ونشرت رانيا، صورة لها مع أسرتها، عبر حسابها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "من عائلتنا إلى عائلاتكم، أتمنى أن تتلألأ أعيادكم بالفرح والبركات، عيد ميلاد مجيد أصدقائى الأعزاء".