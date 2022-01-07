شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فرحانة بابنتها كايلا: "كيلولى تتأمل فى ألعابها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بألعاب ونشاط ابنتها الصغيرة كايلا، وذلك فى خطوة جديدة للخروج من أحزانها منذ وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث شاركت الجمهور بصورة من ألعاب "كايلا"، معبرة عن فرحتها بتأمل ابنتها لألعابها من الدمى، ويأتى هذا فى إطار أنشطة ومشاركات دنيا سمير غانم المختلفة لتعود رويدا رويدا إلى حياتها الطبيعية.

واستعرضت دنيا، مجموعة من الألعاب الخاصة بابنتها كايلا رامى رضوان، مشيرة إلى أن ابنتها دائما ما تتأمل فى ألعابها ومقتنياتها، حيث نشرت دنيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورا لدمى وألعاب ابنتها كايلا صحبتها بتعليق: "كيلولى تتأمل مع الدمى الخاصة بها".



دنيا سمير غانم

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجددًا عن اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، حيث استعادت ذكرياتها وشقيقتها إيمى، معهما بصورة من مرحلة طفولتها، حيث نشر دنيا، صورة برفقة شقيقتها ووالديها، وظهرت دنيا وإيمى بفستانين متشابهين باللون الأبيض، فيما ارتدى والديهما ملابس سوداء اللون.

وكتبت دنيا سمير غانم، عن والديها الراحلين، فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "يا رب ارحمهم وصبرنى على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوى.. كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدى هتعود، لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجى ونشتغل ونضحك، لكن قلبى موجوع عليكوا أوى ووحشتونى أوى.. الدنيا مختلفة أوى من غيركوا".