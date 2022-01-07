شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يعلن عن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد حاتم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، قائلاً "إيجابى كورونا"، وما إن كتب ذلك حتى توالت عليه التعليقات من جانب محبيه ومتابعيه ممن دعوا له بالشفاء.



احمد حاتم على فيس بوك

وكان فيروس كورونا أصاب عددا من المشاهير خلال 72 ساعة الماضية، إذ كشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى، مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".