شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد هشام عباس من منطقة الكردى بالأباجية بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم هشام عباس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك موعد ومكان صلاة الجنازة على والده، مؤكداً أنهم سيكتفون بها على المقابر، فى منطقة الكردى بالأباجية، قائلاً "صلاة الجنازة على والدى الحبيب ها تكون عند مكان المدفن، على صلاة المغرب بإذن الله".



هشام عباس

وكان النجم هشام عباس صور مؤخرا "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهير، مؤكداً أن الجنازة ستكون مقتصرة على الأقارب والعائلة وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا مؤخراً بصورة كبيرة وحرصاً على سلامة الجميع، كما أكد أن الوفاة أتت بشكل مفاجئ.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.