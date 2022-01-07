شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلا غنائيا فى إكسبو 2000 بدبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب السعودى محمد عبده حفلا غنائيا، اليوم الجمعة، ضمن حفلات "إكسبور 2000" المقامة فى دبى، يغنى خلاله باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة، حيث يدمج بين أغانى الماضى والحاضر التى كون من خلالها شعبية كبيرة فى الخليج وباقى الدول العربية.

وذلك بعدما أعلن النجم السعودى محمد عبده، عن أنه رزق بمولود جديد، مؤخرا وأسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

ويحيى النجم السعودى محمد عبده، حفلاً غنائيًا، يوم 14 يناير الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يغنى محمد عبده باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة، حيث يدمج بين أغانى الماضى والحاضر التى كون من خلالها شعبية كبيرة فى الخليج وباقى الدول العربية.

وأحيا 13 مطربا عربيا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.