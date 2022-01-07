نجوم الفن يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه التهنئة للمصريين والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر حسني

كتب الفنان تامر حسني، عبر موقع "تويتر": "كل عام ونحن جميعا بخير.. أتوجه بالتهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويا رب يجعل أيامنا كلها أعياد ومحبة".

صابرين

وكتبت الفنانة صابرين "كل عام وكل عيد ميلاد مجيد ومصر والعالم بخير وسعادة".

يسرا

أما الفنانة يسرا فكتبت عبر "تويتر" قول الله تعالى ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ ﴾ [مريم الآية:١٥].

وتابعت "عيد ميلاد مجيد ومبارك على كل المصريين.. كل عام وأهل مصر الطيبين بألف خير.. ربنا يديم بينا المحبة والسلام والأمن والأمان".

عمرو عرفة

وحرص المخرج عمرو عرفة على تهنئة أحبابه وأصدقائه وكتب "حبايبي وأصدقائي وجيراني ورفقاء الدرب.. عيد ميلاد مجيد".

مصطفى بسيط

وكتب الفنان مصطفى بسيط "كل سنة واخوتنا وأصحاب عمرنا بخير عيد ميلاد مجيد، كل سنة وانتم طيبين يا عسلااااات".

مي كساب

وقالت الفنانة مي كساب "كل سنة ومصر بخير عيد ميلاد مجيد سعيد".

محمد عبدالرحمن

أما الفنان محمد عبدالرحمن فكتب "كل سنة واخواتنا واصحابنا بألف خير.. عيد ميلاد مجيد".