موعد ومكان تشييع جنازة والد الفنان هشام عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان هشام عباس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن صلاة الجنازة على والده الراحل ستقام اليوم، عقب صلاة المغرب، في المدافن وليست بمسجد، موضحا أن والده سيدفن بمقابر العائلة بالبساتين.

وطالب "هشام" من محبيه الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، مشيرًا إلى أن موعد العزاء لم يتحدد حتى الآن.

ورحل عن عالمنا، ظهر اليوم الجمعة، والد الفنان هشام عباس، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خبر وفاة الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "توفي اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس.. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".

وكانت والدة هشام عباس، قد رحلت عن عالمنا في أبريل 2019 .