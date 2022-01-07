انتقاد "أنا وهي" لهذا السبب.. وهنا الزاهد: "محدش طبيعي هيتبسط لما يتعاكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض مسلسل "أنا وهي" لانتقادات من قبل بعض الجمهور، عقب عرض الحلقة الخامسة بالمسلسل، حيث وصفه البعض بأنه يسخر من فكرة محاربة التحرش.

وجاءت الانتقادات بعد مشهد عُرض في الحلقة الخامسة تظهر فيه الفنانة هنا الزاهد، وهي تتحدث إلى طبيبها النفسي الذي يجسد شخصيته الفنان أشرف عبدالباقي، وتخبره وهي سعيدة أنها تتعرض لمعاكسات كثيرة، وهو ما فسره البعض على أنه مشهد يسخر من محاربة التحرش.

وردت بطلة العمل الفنانة هنا الزاهد على هذه الانتقادات من خلال حسابها على"تويتر"، قائلة: "أنا عمري ما هسمح اني أهزر في التحرش، أولا: أنا في الحقيقة أكيد عارفين واقعة الأتوبيس واني روحت الأقسام وارتحت نفسيا لما خدت حقي.. المسلسل ده بيتكلم على اتنين مرضى نفسيين، الشخصية دي دائما بتقول للدكتور النفسي بتاعها إن مفيش حد هيبصلي بسببب سلوكي العدواني وهنا الشخصية بتكذب وهو عارف".

وتابعت: "لو كنا في زمن تاني، كان هيبقى عادي ومفيش حاجة.. أيام الأبيض والأسود في الأفلام كان في معاكسات اللي مش بتخدش وتجرح البنت.. بس العيب في الزمن اللي احنا فيه.. بعتذر لأي بنت ممكن تكون اتضايقت".

واستكملت: "لو شوفتوا البرومو في واحد تحرش بيها لفظيا وهو على الموتسيكل ومسابتش حقها وردت وبهدلتوا، واللي بيتفرج عارف إن الشخصية دي مبتسبش حقها أصلا.. يا ريت قبل ما نهاجم نتفرج منخدش جملة ونقول ليه قالت كده عشان أنا مقدرش أهزر في حاجة زي كده لأني عانيت منها زي بنات كتير".

وأضافت: "الدكتور بينزل لمستوى فكرها المحدود وسألها لأن في المشهد اللي قبليه بتقوله الناس مستنيني أنزل من البيت يلمحوني بس لأن العرسان واقفة طوابير.. محدش طبيعي هيتبسط لما يتعاكس بس دي شخصية مريضة نفسيا، ولما اتحطت في مشهد معاكسة في حلقات قدام، مسكتتش وخدت حقها عكس ما بيتقال".

مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الـ8 مساءً يوميا، ويعاد في الـ 2.30 صباحاً، والإعادة الثانية تكون في الساعة الـ 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 5 صباحاً والإعادة الثانية تكون في الـ 10 صباحاً.