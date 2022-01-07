نشرت صورة السيسي مع البابا تواضروس.. فيفي عبده تهنئ الأقباط بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة فيفي عبده، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشرت فيفي، صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد لاخواتنا الأقباط.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحفظ مصر ودايما بخير وأمن وسلام".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، الأخوة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.