دنيا سمير غانم في رسالة جديدة لوالديها: "قلبي موجوع عليكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لوالديها، معربة خلالها عن مدى اشتياقها لهما بعد رحيلهما.

ونشرت دنيا، صورتين نادرتين تجمعها بوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب ارحمهم وصبرني على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوي.. كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدي هتعود لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجي ونشتغل ونضحك، لكن قلبي موجوع عليكو أوي ووحشتوني أوي.. الدنيا مختلفة أوي من غيركو".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

يذكر أن أخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته النجوم: الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.

واستقرت الجهة المنتجة لمسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، على عرضه في شهر رمضان 2022، مع النجوم: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.