شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة "هالة حبيبتى" تهنئ الأقباط بعيد الميلاد: أتمنى أن تتلألأ أعيادكم بالفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة رانيا عاطف، التى اشتهرت بدور الطفلة هالة فى مسرحية "هالة حبيبتى"، أمام النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، شركاء الوطن من الأشقاء الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذى يوافق اليوم الجمعة.

ونشرت رانيا، صورة لها مع أسرتها، عبر حسابها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "من عائلتنا إلى عائلاتكم، أتمنى أن تتلألأ أعيادكم بالفرح والبركات، عيد ميلاد مجيد أصدقائى الأعزاء".



رانيا عاطف

وسبق أن استعادت الفنانة رانيا عاطف، ذكرياتها مع النجم الراحل فؤاد المهندس، بمجموعة صور من كواليس المسرحية، تزامنا مع ذكرى ميلاده التى حلت يوم 6 سبتمبر الماضى، وعلقت على الصور عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "يوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد الأستاذ عملاق المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون فؤاد المهندس.. يوم 16 سبتمبر ذكرى وفاته برجاء قراءة الفاتحة لروحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن رانيا عاطف، اختارها الفنان فؤاد المهندس بترشيح من الإعلامية فضيلة توفيق لبطولة مسرحية "هالة حبيبتى"، التى عرضت لأول مرة يوم 20 أبريل 1985، كما شاركت فى نفس الفترة فى مسرحية "سيدة الحوش" مع الفنانة إسعاد يونس، ثم شاركت فى الجزأين الثانى والثالث من مسلسل ليالى الحلمية، ثم قررت التوقف عن العمل الفنى تمامًا من أجل التفرغ لحياتها الأسرية بعد زواجها.