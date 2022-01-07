شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد هشام عباس بعد أذان المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع النجم هشام عباس جنازة والده الراحل محمود عباس بعد أذان المغرب اليوم الجمعة، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة فى البساتين، وفقاً لما قاله هانى نبيل مدير أعمال النجم هشام عباس، الذى أكد أن الوفاة كانت مفاجئة، مؤكداً أنهم لم يحددوا بعد أى أمر بخصوص العزاء أو حتى المسجد الذى تنطلق منه الجنازة.

وكان النجم هشام عباس صور مؤخرا "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهير، مؤكداً أن الجنازة ستكون مقتصرة على الأقارب والعائلة وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا مؤخراً بصورة كبيرة وحرصاً على سلامة الجميع، كما أكد أن الوفاة أتت بشكل مفاجئ.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.