شكرا لقرائتكم خبر عن عن قرب.. وحيد حامد أدار معارك مع التطرف والنطاعة بحرفة وحنكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا خلال فيلم وثائقى عرضته قناة دى إم سى عن الكاتب والسناريست الراحل وحيد حامد، إن الكاتب كان يعمل بالطريقة الموجودة فى المجتمع في الثمانينيات، معربا عن اعتقاده بحدوث تغير فى المجتمع فى الثمانينيات وحصلت حالة جدل وحراك كبيرة جدا .

وأكد المخرج مروان حامد، ان والده كان يتعمد أن يتنقل من نوع لنوع، مضيفا: "والدى كان له طريقة في الشغل كان بيكتب وبعد ما يكتب يخلص السيناريو بتاعه وبعد كده يعرضه على الرقابة وبعدها يبدأ يعرضه على منتج او مخرج، ويبدا المشروع بتاعه، كان يرى أن دوره وواجبه إنه يقول ما يمليه عليه ضميره حتى وإن كان عكس السائد".

وأكدت مريم ناعوت الكاتبة إن الراحل وحيد حامد خاض عدة معارك في جبهات عدة كانت إحداها معركة كبيرة، وكانت هناك معارك صغيرة بين السطور موجودة، وتابعت: "أعتقد دى الحرفة والحكمة يعنى إزاى يمرر كل اللى هو عاوزه بدون الصدام مع المؤسسات".

وأشار عاصم حنفى الكاتب الصحفى، إن الكاتب الراحل لم يكن يخشى معركة في مسألة التطرف، مشيرا إلى أنه كان واضح جدا وكان يتصدى للنطاعة وكان بدرجة صحفى أحيانا.

بدورها قالت الفنانة يسرا: "المعارك التى خضناها مع الكاتب وحيد حامد عرفتنى حاجات لا يمكن كنت هعرفها أو أواجهها لوحدى، لولا أنه هو أخدنى معاه للمعركة دى".