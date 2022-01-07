شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل هانى سلامة من "قلب واحد" إلى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على مسلسل النجم هانى سلامة المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تغيير اسم العمل من "قلب واحد" ليكون "ملف سرى" وهو تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، حيث يواصل صناع العمل التحضيرات الأخيرة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن احمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، ايمان يوسف وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.



هانى سلامة

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

وحل هانى سلامة ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس على قناة dmc، وكشف أنه كان متخوفا فى بداية التمثيل، خاصة أنه كان يرغب فى أن يكون "طيار" لأنه يحب السفر للغاية، مشيرا إلى أن صاحبة المكتب أرسلته إلى مكتب "يوسف شاهين" وقابل وقتها الأستاذ رضوان الكاشف، وعملت بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، والحمد لله انطلقت من هنا.

وأشار هانى سلامة خلال اللقاء إلى أنه فى المدرسة كان ولدا "شقى"، ولكن الشقاوة العادية وليست الكوارث، مشيرا إلى أنه كان طالبا متوسطا في المذاكرة وليس متفوقا كباقى أصدقائه، لافتاً إلى أنه دائماً ليس على وفاق مع أى مدرس لغة عربية فى جميع المراحل التعليمية.