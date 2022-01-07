في يومين.. إيرادات "من أجل زيكو" تتجاوز 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 5 يناير، فيلم "من أجل زيكو"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثاني إيرادا بلغ مليونا و503 آلاف و323 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 2 مليون و275 ألفا و342 جنيها، ليأتي في المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر بعد فيلم "الجريمة".

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ.

جدير بالذكر أن أغنية الفيلم "الغزالة رايقة" والتي غناها كريم مع الطفل محمد أسامة حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد.

يتنافس في دور العرض السينمائي عددًا من الأفلام المختلفة، بينها: "الكاهن" بطولة حسين فهمي وإياد نصار، "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، "برا المنهج" بطولة ماجد الكدواني وروبي، و"مربع برمودة" لعمرو عبدالجليل وهنا شيحة.