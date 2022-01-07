بعد أيام من خطوبتها.. ندى رحمي تمر بأزمة صحية: الوجع مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ندى رحمي، عن مرورها بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أيام من احتفالها بخطوبتها.

ونشرت ندى، صورة من الأشعة الخاصة بها عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "خلع في الكتف اليمين وردناه الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم الوجع مميت".

وكانت ندى رحمي، أعلنت مؤخرا خطوبتها لشاب من خارج الوسط الفني، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جالي كمية رسائل كتير بطريقة مرعبة، ناس بتباركلي على خطوبتي.. حقيقي ماتصورتش أبدا أن الناس هتبقى فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد على كل الناس الحلوة دي".

أضافت: "يهمني أنكوا تعرفوا أن أنتوا الفرحة الحقيقية وفرحتكوا بيا بالدنيا واللي فيها.. ربنا يخليكوا ليا يارب.. ألف ألف شكر حقيقي أنا ممتنة وسعيدة ومتشكرة لكل حد اهتم يفرحني ويباركلي.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وصاحبه وسلم أجمعين".