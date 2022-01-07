صورة تجمع ناصيف زيتون بـ”الفنان الراقي”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون صورة تجمعه بالملحن علي صابر. وعلّق عليها بالقول: “مع الملحن والفنان الراقي المبدع علي ‏صابر”.‏

يذكر أنه استعان ناصيف سابقاً، بأغنيته “عالسريع”، التي طرحها مؤخراً، من أجل توجيه نصيحة إلى جمهوره، كي يستغلوا الوقت ‏ويعيشوا الحياة بشكل جيد، بدلاً من الركض وراء الحديث عن عدد الأيام.

وشارك زيتون مقطع فيديو، عبر حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيه رفقة الإعلامي مصطفى الآغا، وتبادلا فيه الحديث عن العمر ‏ومروره بشكل سريع، حيث الحب والحزن واللقاء والفراق.. جميعها تحدث بشكل سريع.‏

وأكد زيتون أن كل شيء في حياتنا سريع، ولابد من عيشها حتى لو كانت الظروف “بشعة”، و”متعبة”، و”مريعة”، ثم غنى رفقة ‏مصطفى الآغا، الأغنية، فيما نال هذا المقطع أكثر من 140 ألف مشاهدة.‏