نيكول سابا تردّ على الشائعات: “مش مقبول”‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعتين

بعد الأخبار التي تحدثت عن ارتباط الفنانة اللبنانية نيكول سابا الممثل المصري ياسر جلال، علقت نيكول على كل هذه الشائعات نافية ‏كل ما تردد عن ارتباطها بجلال.‏

وقالت: “هو زميل وعزيز ونجم كبير، وأنا مكنتش أعرفه قبل كده، احنا اتقابلنا في مسلسل نور مريم، واشتغلنا مع بعض”، مضيفة إلى ‏أنه غير مقبول بث هذه الشائعات لأن جلال أيضاً مرتبط ومتزوج‎.‎

وأضافت سابا خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها لم تندم ‏على تقديمها الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها نادمة بالفعل على عدد من الأعمال التي لم تقدمها، لافتة إلى أنها رفضت عدد كبير من ‏الأعمال، التي كانت ستضمن لها تواجد أكبر ودخل مادي‎.‎