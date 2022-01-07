شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت تحصد جائزة الدب الذهبى من برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ72 عن حصول الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت على جائزة الدب الذهبي الفخرية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

على أن يعرض المهرجان للمرة الأولى أحدث أفلام هوبرت About Joan، كاحتفال خاص بتلك المناسبة، وسيعقد العرض بالتزامن مع حفل توزيع الجوائز فى المهرجان الذى سيوافق يوم 15 فبراير المقبل، حيث ستتسلم هوبرت جائزتها.

وقد تمتعت هوبرت بحياة مهنية طويلة ومتألقة في عالم السينما، بعدما قدمت أعمال على الشاشة الكبيرة والصغيرة بـ جانب المسرح، ومن خلال لغات متعددة بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإنجليزية.

ومن بين المخرجين الذين تعاونت معهم جان لوك جودار، ومايكل هانيكي، وبرتراند تافيرنييه، وكلود شابرول، وأوليفييه أساياس، وكاثرين بريلات، وبول فيرهوفن، وغيرهم الكثير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

شاركت أفلام هوبرت بمهرجان كان، لـ20 مرة، والذى يعد رقما قياسيا، وشاركت أعمالها في مهرجان برلين السينمائى لسبع مرات.