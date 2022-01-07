تأجيل حفل “غرامي” يلقي بظلاله على “BTS”.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألقى تأجيل حفل جوائز غرامي لعام 2022، بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، بظلاله على الفرقة الكورية الجنوبية الشهيرة “BTS”. واضطر فريق “BTS” إلى إلغاء خططه للسفر إلى الولايات المتحدة، بعد تأجيل جوائز “غرامي”، حيث كان الفريق يستعد لإحياء الحدث المرموق، الذي كان من المقرر عقده في 31 يناير.

وأعلنت وكالة “Big Hit Music”، في بيان رسمي: “كنا نستعد لحضور حفل توزيع جوائز Grammy، لكننا توقفنا عن مناقشتها بعد أن سمعنا عن تأجيل حفل توزيع الجوائز”. وحصلت الفرقة على ترشيح لفئة “Best Pop Duo أو Group Performance”. ومع ذلك، تم الآن إلغاء أول نشاط رسمي للفريق. وفي الوقت نفسه، من المقرر إطلاق عرض المجموعة في سيؤول في مارس، كما هو مخطط، وأضافت الوكالة: “لا توجد حالياً أي تغييرات على حفل سيؤول في مارس”.

يذكر أن أبرز المرشحين لجوائز غرامي 2022، هم: جون باتيست، غاستن بيبر، دوغا كات، بيلي إيليش، وأوليفيا رودريغو التي حصلت على ترشيحات في الفئات الأربع الكبرى لجائزة غرامي: الألبوم، والتسجيل، والأغنية لهذا العام، وأفضل فنان جديد.

أما الأخ الأكبر لبيلي إيليش “FINNEAS”، فهو أيضاً مرشح في كل فئة من الفئات الأربع.

ومن نجوم الماضي، اختارت جوائز “غرامي” فرقة “إيه سي/دي سي”، والسير بول مكارتني (79 عاماً)، وفرقة “آبا”، التي حققت عودة مثيرة إلى المشهد الموسيقي.

وفي فئة “الألبومات الناطقة” (شعر، وكتب صوتية)، يحظى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2009-2017) بفرصة الفوز بجائزة “غرامي” ثالثة، عن كتابه “إيه بروميسد لاند”، بعدما فازت زوجته ميشال أوباما بجائزة عام 2019.