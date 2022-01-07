أحمد عز يقدّم نصائح للشباب ليصبحوا ناجحين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان أحمد عز عن سعادته بطرح فيلمه الجديد “الجريمة”، في دور السينما أمس الأربعاء.

وحضر عز العرض الخاص للفيلم حيث قدّم جملة نصائح للشباب حتى يصبحوا أشخاصاً ناجحين في حياتهم العملية، قائلاً: “هما ست نصائح: اصدق واخلص النية واجتهد واقفل ودنك وخليها على الله”.

يُذكر أن فيلم “الجريمة” من بطولة: أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ورياض الخولي، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

ويجسّد عز خلال أحداث الفيلم شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص، ويقترف جريمة كبرى تجبره على الاعتراف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره فيحاول الهرب لتنقلب الأحداث رأساً على عقب. ويظهر أحمد عز في الفيلم بشاربين وشعر طويل، وهو لوك جديد بالنسبة إليه، حيث يتعرض خلال الأحداث لحادث سير، ويفقد ذاكرته، فيتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، إلى أن يتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.