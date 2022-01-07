أحمد عز لـ"الخليج 365": صعوبة "الجريمة" تتمثل في الحالة النفسية للشخصية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الفنان أحمد عز، إن شهادته في المخرج الكبير شريف عرفة مجروحة، مؤكدًا أن شرف له تكرار التعاون معه في فيلم "الجريمة"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بداية من 5 يناير الجاري، بعد اللقاء الذي جمعهما في فيلم "الممر".

وتابع عز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى تكرار التجربة 10 مرات يا رب، لأنه مخرج كبير جدا وعلى مستوى الإنساني الواحد بيتعلم منه في كل دقيقة بيقعد معاه فيها، وشجعني وجود شركة إنتاج كبيرة عارفة بتعمل إيه كويس جدا، و(الجريمة) تاني تعاون مع المنتج هشام عبدالخالق بعد (الممر) الذي كان تجربة على المستوى الفني والإنساني والمهني ناجحة بكل المقاييس".

وبسؤاله هل تمثلت صعوبة الفيلم في أن الأحداث تدور في حقبة زمنية قديمة هي السبعينيات، قال "صعوبة الفيلم ليست في الحقبة الزمنية طبعا فيها صعوبة، لكن الصعوبة الأكبر تتمثل في الحالة النفسية التي تمر الشخصية".

"الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، نبيل عيسى.