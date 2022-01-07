إيناس شيحة بديلة سما إبراهيم بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" أمام الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

بدأت الفنانة إيناس شيحة، إجراء بروفات شخصيتها التي تقدمها بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" التي يخوض بطولتها الفنان الكبير يحيي الفخراني، إذ تظهر بالمسرحية لأول مرة في عرضها الجمعة المقبل بالتجمع الخامس.

وجاء اختيار الجهة المنتجة لـ إيناس شيحة بديلة عن الفنانة سما إبراهيم عقب تعرضها لأزمة صحية مؤخرا.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، هم يحيي الفخراني، إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، خاضت عدة أعمال فنية من بينها مسلسلات "بأثر رجعي"، "البيت الكبيرج1"، "رمضان كريم"، "عشم إبليس"، "يوميات زوجة مفروسة أوي ج2 "، وغيرها من الأعمال الدرامية.