فن ومشاهير

"صدمة مش قادرة أستوعبها".. جومانا مراد تنعى مها أبو عوف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة جومانا مراد، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت جومانا، عبر حسابها على تويتر: "وجعتي قلبي يا مها.. رحيلك صدمة مش قادرة أستوعبها ولا أصدقها، حتوحشيني أوي يا حبيبتي يا أختي يا صاحبتي يا عشرة العمر.. يا أعز وأغلى الناس على قلبي.. يا أطيب وأجمل وأجدع وأحن أخت في الدنيا.. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".

وأضافت: "أكيد انتي في مكان أحسن بكتير يا حبيبتي.. ربنا ينور قبرك ويثبتك عند السؤال ويصبر قلبنا على فراقك ويصبر شريف حبيبي وكل أهلك وأحبابك، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني، وآخرون.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا