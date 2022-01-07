شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها: الفراق صعب وقلبى موجوع عليكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة دنيا سمير غانم، مجددًا عن اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، حيث استعادت ذكرياتها وشقيقتها إيمى، معهما بصورة من مرحلة طفولتها، حيث نشر دنيا، صورة برفقة شقيقتها ووالديها، وظهرت دنيا وإيمى بفستانين متشابهين باللون الأبيض، فيما ارتدى والديهما ملابس سوداء اللون.

وكتبت دنيا سمير غانم، عن والديها الراحلين، فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "يا رب ارحمهم وصبرنى على فراقهم.. بجد الفراق ده صعب أوى.. كنت فاكرة إن لما الوقت بيعدى هتعود، لكن للأسف الحياة مستمرة وبنروح ونيجى ونشتغل ونضحك، لكن قلبى موجوع عليكوا أوى ووحشتونى أوى.. الدنيا مختلفة أوى من غيركوا".



دنيا سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها الراحلين

وجاءت تدوينه دنيا سمير غانم، عن والديها سمير غانم، ودلال عبد العزيز، بعدما شاركت، أمس الخميس، فى تشييع جثمان الفنانة الراحلة مها أبو عوف، حيث تم تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، إلى مثواه الأخير، وحضر مع الجثمان أسرة الفنانة الراحلة عدد من الأقارب إضافة إلى عدد من الفنانين على رأسهم الهام شاهين، ودنيا سمير غانم، وريهام عبد الغفور، وأشرف زكى، والمخرج عمرو عرفة، والمنتج محمد العدل، وأيمن عزب، ومنير مكرم.

يأتى هذا فيما اعتادت دنيا سمير غانم، على استعادة ذكرياتها مع والديها الراحلين والدعاء لهما، حيث تنشر دنيا باستمرار الكثير من الصور لهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن افتقادهما، وفى رسالة سابقة نشرت دنيا صورتها بصحبتهما قائلة "رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا".