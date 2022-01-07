تفاصيل شخصية ثراء جبيل وأحمد الشامي في "الرواية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة ثراء جبيل والفنان أحمد الشامي علي بطولة مسلسل "الرواية" الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحي، ويتورط كل من بداخل المسرح في المشاكل والمصاعب وإلصاق التهم ببعضهم البعض، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

وتقوم الفنانة ثراء جبيل بدور ياسمين ممثلة مسرح موهوبة، تقهرها ظروف الحياة وتقرر الانتقام ممن حولها وتتورط في العديد من المشاكل بسبب رغبتها في الانتقام.

كما يقوم الفنان أحمد الشامي بدور الممثل محدود الموهبة الوصولي الذي يضحي بحب حياته من أجل الوصول إلى الشهرة بأسرع طريق.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت" و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.