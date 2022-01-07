مونتير فيلم "الكاهن": أكرر التعاون مع عثمان أبو لبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المونتير عبدالرحمن كرم الدين، عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على فيلمه الأخير "الكاهن"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

وأكد عبدالرحمن أن العمل على مونتاج الفيلم احتاج وقتا، وبذل فيه مجهودا كبيرا، حتى يخرج العمل بالصورة التي تليق بحجم الإنتاج الضخم، وذلك بالتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن.

وأضاف عبدالرحمن في بيان صحفي أنه يواصل العمل حاليا على مونتاج فيلم جديد يجمعه بالمخرج عثمان أبو لبن، ويحمل اسم "بضع ساعات في يوم ما"؛ وهو من تأليف محمد صادق ومن إنتاج السبكي ويجمع عددا كبيرا من النجوم .

وانتهى عبدالرحمن كرم الدين؛ مؤخرا من عمل المونتاج والميكساج لفيلم "جدران" وهو فيلم رعب للمخرج محمد بركة وإنتاج ياسر صلاح.