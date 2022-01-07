انطلاق تصوير النسخة العربية من "suits" بطولة أحمد داود وآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أحمد داود تصوير مشاهده في النسخة العربية من المسلسل الأمريكي suits، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

ونشر داود على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الكلاكيت، ليُعلن بدء تصوير للمسلسل، وكتب "بسم الله توكلنا على الله رمضان 2022 إن شاء الله".

ويشارك داود في بطولة المسلسل الفنان آسر ياسين، ليقدما سويًا الثنائي هارفي ومايك. النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

ومن ناحية أخرى، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، إذ يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.