شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض فيلم Don't Look Up.. ليوناردو دى كابريو فى رحلة استرخاء على متن يخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو يرغب حالياً في الاسترخاء قليلاً والابتعاد عن فترة من الضغوطات من التصوير والعمل في السينما عبرأكثرمن عمل سينمائى آخره فيلم Don't Look Up، الذى شاركه البطولة فيه النجمة جينيفر لورانس، قبل أن يظهر مؤخراً وهو على متن يخت بصحبة مجموعة من اصدقاءه.



ليوناردو دى كابريو على متن اليخت

وذلك بعدما حصل فيلم Don't Look Up الكوميدى على تقييم وصل إلى 55% من قبل 227 ناقد عالمى، و 77% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل في 24 ديسمبر الماضى على منصة نيتفلكس.

Don't Look Up، قام ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجينيفر لورانس، وغيرهم، ووصلت مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.



ليوناردو

وتقوم كل من خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، ولكن المشكلة انهم اكتشفوا أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

يتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها، لكن بمساعدة Dr. Oglethorpe ( النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate و Randall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean ( النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل)، وصولاً إلى موجات برنامج The Daily Rip، برنامج صباحي مثير يستضيفه كل من Brie ( النجمة كيت بلانشيت) و Jack (النجم تايلر بيري).