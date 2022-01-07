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تفاصيل أولى حلقات "خلاويص" تقديم منى أحمد زاهر وعبدالرحمن طه على "MBC مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة MBC مصر، في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، عرض أولى حلقات برنامج "خلاويص" تقديم الطفلين منى أحمد زاهر وعبدالرحمن أحمد طه.

في أجواء من المرح والبهجة والمغامرات يتابع المُشاهدون أسبوعيًا عبر شاشة MBC مصر، برنامج "خلاويص"، ويجلس على مقعد المُذيع كل من منى أحمد زاهر، وعبدالرحمن أحمد طه، إذ يستقبل البرنامج في كل حلقة من حلقاته أحد النجوم في حوار غير تقليدي يتسم بالبراءة والتلقائية.

وتشهدت الحلقة الأولى من برنامج "خلاويص"، دخول منى أحمد زاهر، وعبدالرحمن أحمد طه، إلى ستديو برنامج "يحدث في مصر" حيث استضافا كل من الإعلامي شريف عامر، ونجوم "مسرح مصر"، علي ربيع، وويزو، قبل أن ينطلقا بصحبة الضيوف في إطار من المغامرات إلى إحدى مدن الألعاب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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