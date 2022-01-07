رياض محرز يعقد قرانه حسب الشريعة الاسلامية على عارضة الأزياء تايلور وارد

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 03:50 صباحاً - ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي “مانشستر سيتي”، عقد قرانه حسب الشريعة الاسلامية على عارضة الأزياء تايلور وارد.

وظهر الزوجان خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة “قبول” التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.

وأوضح مصدر مقرب للصحيفة أن محرز وتايلور “متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي”، مضيفا أن “حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا”.

وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.