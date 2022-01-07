"أحلى ضحكة وأجمل روح".. دينا الشربيني تنعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة دينا الشربيني، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت دينا، صورة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر صادم، هتوحشينا قوي يا أحلى ضحكة وأجمل روح، ربنا يرحمها ويصبر أهلها".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني.