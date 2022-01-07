محسن أحمد يكشف تطورات حالته الصحية: تخلصت من أثار جلطة المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مدير التصوير محسن أحمد، أخر تطورات حالته الصحية وتخلصه من الأثار الجانبية لجلطة المخ.

وكتب محسن، عبر حسابه على"فيسبوك": "أودّ أن أشير على الأصدقاء إلى أنني بفضل الله تخلصت من الأثار الجانبية لجلطة المخ، وإنني بفضل الله قادر على ممارسة مهام مهنتي مديرا للتصوير السينمائي والأعمال الدرامية والإعلانية والأغاني وتصميم الإضاءة للمسرح والبرامج التليفزيونية".

وتابع: "كما أنني قادر على تصوير وإخراج أغاني الفيديو كليب وأيضًا كل أنواع الإخراج بشكل محترف".

وأضاف: "وقد أشار عليا الطبيب المعالج في الخارج بألمانيا أن ممارسة عملي الذي أعشقه هو الأهم في مراحل علاجي من أثار الجلطة المخية والحمد لله على نعمته وكرمه".

جدير بالذكر أن مدير التصوير محسن أحمد، كان قد كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، سبب ابتعاده عن السينما، قائلاً: "أصيبت بجلطة قلب وبعدها 3 جلطات في المخ وده كان سبب في الابتعاد لفترة زمنية، وبعد ما تخلصت من هذه الجلطات، وجدت حال السينما مختلف تماما على ما كنت بشتغل، والأجيال الحالية مختلفة عن الرواد والأبطال، وفي نجوم كبيرة في حالة اعتزال اجباري كبيرة نتيجة غياب الوعي بأهمية فن السينما".