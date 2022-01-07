سعاد عبدالله تعلن عن “سيدة العتمة” وعمل رمضاني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة سعاد عبدالله عن قرب عرض مسلسل “سيدة العتمة” على منصة شاهد، ونشرت صورة لها برفقة الفنان باسم عبدالأمير، كُتب عليها “قريبا”، وعلقت: “أكيد مترقبين ومنتظرين بكل حماس ولهفة”. كما نشرت صورة أخرى لأبطال العمل.

وكتبت: “العمل مكون من ثماني حلقات فقط واللي سألني عن المسلسل الرمضاني.. راح يكون فيه عمل ثاني بعنوان (ناطحة سحاب)”.

يذكر أن “سيدة العتمة” من تأليف منى الشمري، وإخراج عيسى ذياب، ويشارك في بطولة العمل الفنانة روان المهدي، والفنان سعود بو شهري، وهو مكون من 8 حلقات.