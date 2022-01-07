خطط اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عام 2022، ستصبح الملكة “إليزابيث” أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بعد سبعين عاماً من الخدمة، حيث اعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاماً.

على مدار العام، ستسافر الملكة وأفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء البلاد للقيام بمجموعة متنوعة من الارتباطات للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

وعلى الرغم من أن الذكرى السبعين لتولي الملكة “إليزابيث” العرش هي السادس من فبراير، إلا أن الأحداث الرئيسية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها ستقام في يونيو 2022، لأن هذا اليوم دائماً يوماً مليئاً بالعواطف المختلطة بالنسبة للملكة، حيث إنه أيضاً ذكرى وفاة والدها “جورج السادس”.

ستوفر عطلة البنوك الممتدة، من الخميس 2 إلى الأحد 5 يونيو، فرصة للمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء المملكة المتحدة للالتقاء للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. وستشمل أيام الاحتفالات الأربعة فعاليات عامة وأنشطة مجتمعية، فضلاً عن لحظات وطنية للتأمل في خدمة الملكة السبعين.

سيبدأ الإحتفال بموكب يوم ميلاد الملكة (Trooping the Color): سيجتمع أكثر من 1400 جندي استعراضي و200 حصان و400 موسيقي في العرض التقليدي للاحتفال بيوم ميلاد الملكة الرسمي، والذي يقام عادة في يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

بدءاً من قصر باكنغهام، سينتقل العرض إلى موكب حراس الأحصنة، وينضم إليه أفراد من العائلة المالكة على ظهور الخيل وفي العربات. سيختتم العرض بالمرور التقليدي لسلاح الجو الملكي البريطاني، الذي تشاهده الملكة وأعضاء العائلة المالكة من شرفة قصر باكنغهام.

منارات اليوبيل البلاتيني: ستستمر المملكة المتحدة في الاحتفال باليوبيل الملكي وحفلات الزفاف والتتويج بإضاءة منارات بمناسبة اليوبيل البلاتيني. سيتم إضاءة المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجزر القنال وجزيرة مان وأقاليم ما وراء البحار بالمملكة المتحدة.

وللمرة الأولى، ستُضاء منارات أيضاً في كل من عواصم دول الكومنولث للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني.

خدمة عيد الشكر: ستُقام خدمة عيد الشكر لعهد الملكة في كاتدرائية القديس بولس. سيتم الإعلان عن المزيد من الأحداث في الوقت المناسب.

سباق الخيول في إبسوم داونز: ستحضر الملكة، برفقة أفراد من العائلة المالكة، أحد سباقات الخيول الإنجليزية الكلاسيكية “ديربي” في إبسوم داونز.

الحفلة البلاتينية في القصر: ستقيم وتبُث هيئة الإذاعة البريطانية BBC حفلة موسيقية مباشرة خاصة من قصر باكنغهام. ستجمع الحفلة بعضاً من أكبر نجوم الترفيه في العالم للاحتفال بأهم اللحظات الممتعة من فترة حكم الملكة التي استمرت سبعة عقود. سيتم دعوة أفراد الجمهور لتقديم طلب لحضور هذا الحدث الخاص وسيتم إصدار تفاصيل الاقتراع للمقيمين في المملكة المتحدة لتأمين تذاكر الجمهور في الوقت المناسب.

غداء اليوبيل الكبير: كل عام منذ أن بدأت الفكرة في عام 2009، شجع The Big Lunch الغداء الكبير المجتمعات على الاحتفال بصلاتِهم والتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل قليلاً، والالتقاء بروح من المرح والصداقة. في عام 2022، سيضع الغداء الكبير احتفالات اليوبيل في قلب كل مجتمع.

الناس مدعوون لمشاركة الصداقة والطعام والمرح مع الجيران كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني. غداء اليوبيل الكبير يمكن أن يكون كبيراً أو صغيراً- حفلة في الشارع أو نزهة أو شاي وكعك أو حفلة شواء في الحديقة. يوفر The Big Lunch نصائح وأفكار لاستضافة حدث ما.

مسابقة اليوبيل البلاتيني: ستقام مسابقة يشارك فيها أكثر من 5 الآف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث على خلفية قصر باكنغهام والشوارع المحيطة. وسيجمع بين فنون الشارع والمسرح والموسيقى والسيرك والكرنفال والأزياء والاحتفال بخدمة الملكة، فضلاً عن تكريم الخدمة الجماعية للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

فاز طالب جامعي بريطاني يُدعي “إدوارد روبرتس” البالغ من العمر 19 عام بأفضل تصميم لشعار احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية”، خلال مسابقة لاختيار أفضل تصميم تنافس فيه مجموعة من المبدعين الشباب لخوض تحدٍ يتمثل في تلخيص فترة حكم الملكة التى استمرت لمدة 70 عاماً، باستخدام مهاراتهم الفنية، ثم قامت لجنة تحكيم تضم خبراء في الصناعة، باختيار الشعار البسيط الخاص بالشاب.

ويقول الشاب الذي ينحدر من منطقة ساوثويل في نوتينجهامشير: “إنه شعور رائع بالفوز. لم أصدق أنني فزت.. لقد غمرتني السعادة حقا”.

ويُذكر أن “إدوارد” الذي يدرس من أجل الحصول على درجة علمية في تصميمات الجرافيك والاتصالات بجامعة ليدز، لديه شغف بالفنون والتصميم وعمل على إنجاز الشعار في أوقات فراغه وكان يقوم بتعديلات عليه بصورة مستمرة.

أحد الأسئلة المهمة في هذا اليوم التاريخي، هو ما إذا كان “هاري” و”ميغان” سيكونان على شرفة القصر مع أعضاء العائلة المالكة الآخرين في احتفالات شهر يونيو أم لا. يتوقع الخبراء الملكيون أن تعود عائلة ساسكس إلى المملكة المتحدة من أجل ذلك، إن لم يكن مسبقًا. لذلك قد تكون هذه هي الفرص الأولى للملكة لمقابلة أحدث عضو في عائلة ساسكس، “ليليبت”.