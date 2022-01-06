ميغان ماركل تحصل على جنيه إسترليني واحد من قضيتها الشهيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت قضية دوقة ساسكس ميغان ماركل، ضد صحيفة “ذا ميل أون صنداي” البريطانية، بتهمة انتهاك خصوصية ماركل، تشهد المزيد من التطورات.

وكشفت صحيفة “الغارديان” عن المبلغ الصادم الذي ستحصل عليه ميغان ماركل، حيث أكدت أن دوقة ساسكس سوف تحصل على مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد فقط، بعد أن وجدت المحكمة أن الصحيفة انتهكت خصوصيتها.

وأوضحت “الغارديان” أنه تم تحديد المبلغ الرمزي في وثائق المحكمة، التي تؤكد بشكل رسمي أن الصحيفة وموقعها الإلكتروني MailOnline، قد اعترفا بالهزيمة، ولن يحيلا القضية إلى المحكمة العليا.

ومن المقرر أن تدفع الصحيفة، أيضاً، مبلغاً لم يتم تحديد قيمته في قضية منفصلة، تتعلق كذلك بانتهاك حقوق الطبع والنشر لدوقة ساسكس، من خلال نشر أجزاء كبيرة من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها.

واحتفلت ميغان بهذا الانتصار، من خلال الدعوة إلى إعادة تشكيل صناعة الصحافة الصفراء (التابلويد)، وتحدثت عن مدى صبرها في مواجهة “الخداع والترهيب والهجمات المحسوبة”، وانتقدت “صناعة التابلويد”، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي تخلقه.

وقالت إن معركتها القانونية، التي استمرت ثلاث سنوات ضد صحيفة “أسوشيتد نيوزبيبرز”، وهي المؤسسة الناشرة لصحيفة “ذا ميل أون صنداي”، وموقعها الإلكتروني “ميل أونلاين”، كانت تدور حول المبادئ أكثر من المال.

وكشف المحامي الإعلامي مارك ستيفنز، تفاصيل المبلغ الزهيد الذي سوف تحصل عليه ميغان، موضحاً أن التسوية الرمزية التي تم التوصل إليها تشير إلى وجود ضعف في القضية من جانب ميغان.

وقال ستيفنز: “عادة بالنسبة لهذا النوع من التعدي على الخصوصية، يمكن الحصول على مبلغ تراوح قيمته بين 75 و125 ألف جنيه إسترليني”.

وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، في بيان نشر في 26 ديسمبر، أنه “تم الاتفاق على التسويات المالية”، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتنهي التسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، أقيمت بعد أن نشرت “ذا ميل أون صنداي” سلسلة من التقارير عام 2019، بناء على رسالة شخصية، كتبتها ميغان إلى والدها بعد زواجها من الأمير هاري.